صحيفة سبق

شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 81. بحث الاجتماع…

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك سعادة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الاقتصاد والتنمية الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بحضور معالي الأمين العام ووزراء وممثلي الدول الأعضاء، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين.

واستعرض الاجتماع مسيرة العمل العربي المشترك، وبحث سبل تطوير آلياته وتعزيزها بما يلبي تطلعات الدول الأعضاء وشعوبها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع سعادة مدير عام مكتب وكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور محمد الشهري.