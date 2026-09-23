صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وفرص لتكوّن السحب الرعدية والضباب على أجزاء من تبوك والجوف والحدود الشمالية وسواحل مكة والمنطقة…

توقع المركز الوطني للأرصاد والفضاء هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة خلال يوم الخميس.

وأشار المركز إلى تهيؤ الفرصة لتكون السحب الرعدية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مع تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

ولا يُستبعد تكون الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

حالة البحر الأحمر

في الجزء الشمالي من البحر الأحمر، تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و40 كم/ساعة، وقد تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، ويصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة.

أما الجزء الأوسط فتهب عليه رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12 إلى 40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، والحالة خفيفة إلى متوسطة.

وفي الجزء الجنوبي، تهب رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 32 كم/ساعة، قد تتجاوز 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، ويرتفع الموج من نصف المتر إلى أكثر من مترين مع السحب الرعدية.

حالة الخليج العربي

في الجزء الشمالي من الخليج العربي، تهب رياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 8 إلى 25 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، والحالة خفيفة. وفي الجزء الجنوبي، تهب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 8 إلى 25 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.