صحيفة سبق

أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية تغريم شركة جوجل 403 ملايين يورو (463 مليون دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة لحماية الخصوصية عبر إساءة استخدام بيانات موقع المستخدمين، وعدم معالجة بياناتهم في خصائص تتبع النشاط والموقع بنزاهة وشفافية ضمن نظام أندرويد.

أعلنت هيئة حماية البيانات الأيرلندية تغريم شركة جوجل 403 ملايين يورو (463 مليون دولار)، إثر إدانتها بانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي لحماية الخصوصية، وإساءة استخدام بيانات موقع المستخدمين.

وكشف تحقيق مفوضية حماية البيانات في أيرلندا أن جوجل لم تعالج بيانات موقع المستخدم عبر خاصية «نشاط الويب والتطبيقات» بطريقة قانونية، وهي الخاصية التي تتتبع نشاط المستخدمين في تصفح الإنترنت والبحث، فضلاً عن بياناتهم في خاصية «تاريخ الموقع» التي ترسم خرائط للأماكن التي تواجدوا فيها عبر هواتفهم المحمولة.

وأوضحت السلطات الرقابية أن الشركة فشلت في التعامل بصورة قانونية ونزيهة وشفافة مع معالجة البيانات الشخصية في خاصية «دقة الموقع» ضمن نظام تشغيل أندرويد التابع لها.

وتتولى أيرلندا قيادة الرقابة على نشاط جوجل داخل الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، نظراً لوجود المقر الأوروبي للشركة في العاصمة دبلن.