صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من موجة ضباب خفيف على المنطقة الشرقية تشمل الدمام والظهران والجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق والعديد والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، ما قد يتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية إلى 3 - 5 كم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة. وأوضح المركز أن الحالة الضبابية مستمرة…

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من موجة ضباب خفيف على المنطقة الشرقية تشمل مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات الجبيل، ورأس تنورة، والقطيف، والخبر وبقيق، والعديد، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، مما قد تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كلم في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأفاد المركز بأن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة صباحًا.