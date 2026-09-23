القيادة المركزية الأمريكية تهنئ السعودية باليوم الوطني

صحيفة سبق

2026-09-23T18:30:00.097Z

قدّمت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تهنئتها للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، معربة عن خالص التهاني لشعب المملكة في هذه المناسبة الوطنية، ومتمنية للسعودية دوام التقدم والازدهار، في تأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين.