القيادة المركزية الأمريكية تهنئ السعودية باليوم الوطني
قدّمت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تهنئتها للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، معربة عن خالص التهاني لشعب المملكة في هذه المناسبة الوطنية، ومتمنية للسعودية دوام التقدم والازدهار، في تأكيد على متانة العلاقات بين الجانبين.
قدّمت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تهنئتها إلى المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني.
وأعربت القيادة المركزية الأمريكية عن خالص تهانيها إلى شعب المملكة العربية السعودية في هذه المناسبة الوطنية، متمنية للمملكة دوام التقدم والازدهار.