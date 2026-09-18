صحيفة سبق

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان (NHC) تقريرها السنوي للاستدامة (ESG) لعام 2025 وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، كاشفةً عن محفظة عقارية بقيمة 200 مليار ريال ومساحات مشاريع معتمدة تتجاوز 175 مليون م² في 18 مدينة، مع وصول نسبة المحتوى المحلي إلى 61.67%. وأبرز التقرير اعتماد 24 مليون م²…

أطلقت NHC تقريرها السنوي (ESG) لعام 2025، بالإشارة إلى معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI)، مستعرضةً أبرز ممارساتها وإنجازاتها في مجالات الاستدامة والأثر البيئي والاجتماعي والحوكمة، بما يعكس التزامها بتعزيز الشفافية والإفصاح المؤسسي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وكشف التقرير عن تجاوز إجمالي المساحات المعتمدة للمشاريع 175 مليون متر مربع، بقيمة محفظة عقارية تبلغ 200 مليار ريال، فيما تمتد مشاريع NHC إلى 18 مدينة عبر 28 وجهة حول المملكة، بالتعاون مع أكثر من 80 مطورًا عقاريًا، إلى جانب وصول نسبة المحتوى المحلي إلى 61.67%.

وفي الجانب البيئي، أشار التقرير إلى اعتماد 24 مليون متر مربع ضمن نظام تصنيف "مستدام – المجتمعات"، وتطوير أكثر من 20.8 مليون متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، وزراعة أكثر من 4.3 مليون شتلة، وتوفير مسطحات خضراء تتجاوز 16 مترًا مربعًا للفرد في كافة الوجهات، إلى جانب سعة معالجة مياه صرف صحي تبلغ 16 ألف متر مكعب يوميًا في وجهة خزام، مع تبني عدد من الممارسات التي تعزز كفاءة استخدام الموارد، وإعادة استخدام المياه المعالجة.

وفي الجانب الاجتماعي، قدمت NHC أكثر من 77,400 ساعة تدريبية و118 برنامجًا تدريبيًا، فيما بلغت نسبة تمثيل النساء في القوى العاملة 18.35%، إلى جانب مشاركة 1,214 متدربًا وخريجًا جامعيًا في المسارات التدريبية، و126 موظفًا في مسارات إعداد وتطوير القادة، وتقديم 2,400 ساعة تدريبية في مجال الصحة والسلامة.

وأكد الرئيس التنفيذي لـNHC الأستاذ محمد بن صالح البطي، أن إصدار التقرير يجسد التزام الشركة بترسيخ الاستدامة ضمن أعمالها ومشاريعها وتعزيز المسؤولية المؤسسية، مشيرًا إلى أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في نهج NHC لتطوير وجهات عمرانية متكاملة تضع جودة الحياة في صميم أولوياتها، وتوازن بين النمو العمراني والأثر البيئي والمجتمعي.

ويعكس التقرير توجه NHC نحو مواصلة تطوير نموذج عمراني متكامل يجمع بين الاستدامة وجودة الحياة والكفاءة المؤسسية، ويعزز إسهامها في مسيرة التحول الحضري التي تشهدها المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، ويؤكد مكانتها بوصفها أكبر مطور عقاري في الشرق الأوسط ودورها في بناء وجهات مستدامة تواكب تطلعات المستقبل.