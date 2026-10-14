صحيفة سبق

كشف علماء آثار عن حطام سفينة تجارية قبالة جزيرة كيكوفا في أنطاليا جنوبي تركيا، يعود إلى العصر البرونزي المبكر ويُقدّر عمره بين 4400 و4700 عام، ليكون أقدم من حطام سفينة جزيرة دوكوس اليونانية، ما يسلّط الضوء على تاريخ الملاحة والتجارة بالمتوسط.

كشف علماء آثار عن حطام سفينة تجارية يعود إلى العصر البرونزي المبكر، قبالة جزيرة كيكوفا في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا، إذ يُقدَّر عمر الحطام بين 4400 و4700 عام في اكتشاف يُعدّ من أبرز ما وثّقه علم الآثار البحرية في المنطقة.

ويقع الحطام على عمق نحو 30 متراً تحت سطح البحر، ويُعتقد أن السفينة التي بلغ طولها نحو 10 أمتار كانت تنقل شحنة عبر البحر المتوسط. وعثر فريق التنقيب على ثلاث مراسٍ حجرية وأكثر من 30 وعاءً خزفياً من نوع «الأمفورات»، وهي أوعية كانت تُستخدم قديماً في تخزين السلع ونقلها. في المقابل، لم يُعثر على الهيكل الخشبي للسفينة، وهو أمر شائع في حطام السفن القديمة نظراً لتحلّل الخشب بمرور الزمن.

واستند العلماء في تقدير عمر الحطام إلى تحليل أشكال الأواني الخزفية ومقارنتها بنماذج مماثلة عُثر عليها في مصر والشرق الأوسط. كما أظهرت فحوص بعض الأوعية وجود بقايا لامعة ولزجة، يُرجَّح أنها تعود إلى مواد مثل زيت الزيتون، مما يُلمح إلى طبيعة البضائع التي كانت السفينة تحملها.

ويُرجّح علماء الآثار أن السفينة كانت تبحر من سواحل شرق البحر المتوسط باتجاه مدينة طروادة القديمة أو جزيرة كريت، في ما يعكس حجم الحركة التجارية البحرية التي كانت تربط حضارات المنطقة في تلك الحقبة.

ووفقاً للتقديرات الأثرية، يُعدّ حطام كيكوفا أقدم من حطام سفينة جزيرة دوكوس اليونانية الذي يعود إلى نحو 4200 عام، في اكتشاف يُسهم في تسليط الضوء على تاريخ الملاحة البحرية والتجارة بين الحضارات القديمة في البحر المتوسط.