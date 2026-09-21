صحيفة سبق

أوقفت مصفاة موسكو الرئيسية للنفط، المملوكة لشركة جازبروم نفت، تكرير الخام بعد اندلاع حرائق في وحدتي التقطير الأولي إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية في 20 سبتمبر. وتقدّر المصادر أن إصلاح الأضرار قد يستغرق أسابيع، فيما تبلغ طاقة المصفاة نحو 40.200 طن يومياً من النفط الخام.

أوقفت مصفاة موسكو الرئيسية للنفط، المملوكة لشركة «جازبروم نفت»، عمليات تكرير النفط الخام بالكامل، بعد اندلاع حرائق في وحدتَي التقطير الأولي للخام إثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية في 20 سبتمبر، وفق ما كشفت ثلاثة مصادر من قطاع النفط لوكالة «رويترز».

وأعلن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق «تيليجرام» صباح الأحد، أن منشأة صناعية داخل مقر المصفاة تعرّضت لأضرار خلال غارة بطائرات مسيّرة استهدفت العاصمة الروسية.

وأفادت المصادر بأن وحدتَي التقطير الأوليَّين للنفط الخام اشتعلت فيهما النيران جراء الهجوم، مشيرةً إلى أن إصلاح الأضرار واستئناف العمليات قد يستغرق عدة أسابيع، فيما لم تردّ «جازبروم نفت» على طلب «رويترز» للتعليق.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لوحدة «إيه.في.تي-6» بالمصفاة 21400 طن يومياً، وهو ما يمثّل 53% من الطاقة الإجمالية للمصفاة، في حين تبلغ طاقة منشأة تكرير النفط الخام المدمجة «يورو+» 18800 طن يومياً، تمثّل النسبة المتبقية البالغة 47%.

وتجدر الإشارة إلى أن الوقود الذي تنتجه المصفاة لم يُعرض للبيع في بورصة سان بطرسبرج التجارية الدولية منذ 21 سبتمبر.

وبحسب المصادر، كرّرت المصفاة 11.6 مليون طن من النفط الخام خلال عام 2024، أي ما يعادل نحو 230 ألف برميل يومياً، وأنتجت 2.9 مليون طن من البنزين، و3.2 مليون طن من الديزل، و1.3 مليون طن من البيتومين.