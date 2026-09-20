صحيفة سبق

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام «مسام» خلال الأسبوع الثالث من سبتمبر 2026 من نزع 1,721 لغماً وذخيرة غير منفجرة في عدة محافظات يمنية، ليرتفع إجمالي ما أُزيل منذ انطلاق المشروع إلى 592,212 لغماً.

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر 2026، من انتزاع 1.721 لغماً في مختلف مناطق اليمن، شملت 44 لغماً مضاداً للأفراد، و85 لغماً مضاداً للدبابات، و1.592 ذخيرة غير منفجرة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، نزع «مسام» في محافظة عدن 265 ذخيرة غير منفجرة في مدينة عدن، فيما نزع في مديرية المكلا بمحافظة حضرموت 22 لغماً مضاداً للأفراد و09 ذخائر مضادة للدبابات و1,161 ذخيرة غير منفجرة.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، جرى انتزاع 3 ألغام مضادة للأفراد و46 لغماً مضاداً للدبابات و60 ذخيرة غير منفجرة، كما نُزع في مديرية عين بمحافظة شبوة 31 لغماً مضاداً للدبابات و104 ذخائر غير منفجرة، إضافةً إلى ذخيرتين غير منفجرتين في مديرية المظفر بمحافظة تعز.

وبهذا الإنجاز، ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ مطلع شهر أغسطس حتى الآن إلى 3.09097 لغماً، فيما بلغ الإجمالي التراكمي منذ بداية مشروع «مسام» 592.212 لغماً، كانت قد زُرعت عشوائياً في مختلف الأراضي اليمنية مما أودى بحياة أبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها الحثيثة في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين ويُسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من حياة كريمة وآمنة.