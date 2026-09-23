صحيفة سبق

أهدى لاعبا المنتخب السعودي سند سفياني وزياد الفالح الوطن ميداليتين فضيتين في الكاراتيه والرياضات الإلكترونية بدورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026، تزامناً مع اليوم الوطني. وارتفع رصيد السعودية إلى 4 ميداليات، فيما تتواصل مشاركة المنتخبات في الاسكواش والمبارزة والرماية والملاكمة والسباحة وألعاب القوى و…

احتفى الوفد السعودي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026» بذكرى اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية تحت شعار «عزّنا بطبعنا»، اليوم الأربعاء، في فندق كونراد بمدينة ناغويا اليابانية، بحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس الوفد السعودي المشارك، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، والشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية، والشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان الدكتور غازي بن فيصل بن زقر، والرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة وأعضاء الوفد السعودي وسفراء الدول العربية والإسلامية واللجنة المنظمة للدورة.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات والأناشيد الوطنية، إضافة إلى فيلم وثائقي يحكي تاريخ توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه –.

ورفع الأمير فهد بن جلوي، في الكلمة التي ألقاها، ونيابة عن أعضاء البعثة السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – أيده الله –، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

ونقل الأمير فهد بن جلوي خلال الكلمة تحيات الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس الوفد السعودي المشارك، للحضور وأعضاء البعثة الرياضية السعودية، متمنياً لهم التوفيق في قادم المنافسات.

وقدم الأمير فهد بن جلوي شكره للحضور وفي مقدمتهم رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، مشيداً بالجهود التي يبذلها لتطوير الرياضة في القارة، قائلاً: «يقدم المجلس الأولمبي برئاسة الشيخ جوعان بن حمد عملاً مميزاً تسعى العديد من القارات إلى تقديم عمل مماثل له، ونتمنى لهم التوفيق ونشكره على الحضور ومشاركتنا الاحتفال باليوم الوطني».

فضيتان سعوديتان في اليوم الوطني

انتزع فريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026» ميداليتين فضيتين، اليوم الأربعاء، تزامناً مع اليوم الوطني للمملكة.

وجاءت الفضية السعودية الأولى في منافسات اليوم عن طريق لاعب منتخب السعودية للرياضات الإلكترونية زياد الفالح، بعد أن حلّ في المركز الثاني في الترتيب العام للعبة «غران توريزمو 7» برصيد 25 نقطة.

وأحرز لاعب منتخب السعودية للكاراتيه سند سفياني المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات وزن 84 كجم، بعد تأهله من ربع النهائي بفوزه على تايلند 5 – 0، ثم تغلبه على إندونيسيا في نصف النهائي 8 – 2.

وبميداليتي اليوم ارتفع رصيد السعودية من الميداليات في رابع أيام الدورة إلى 4 ميداليات (2 فضية، 2 برونزية)، ثلاث منها في رياضة الكاراتيه التي اختتمت مشاركتها في الدورة، والأخيرة في الرياضات الإلكترونية التي تواصل حضورها غداً بداية من التاسعة صباحاً في مسابقة «فايتنج جيمز» التي تتكون من ألعاب «تيكن 8» و«ستريت فايتر 8» و«كينغ أوف فايتر 15».

آل نصفان يسجّل أول فوز تاريخي للاسكواش السعودي

سجّل اللاعب محمد آل نصفان الفوز التاريخي الأول للاسكواش السعودية في دورات الألعاب الآسيوية، بعد تغلبه ضمن منافسات دور الـ32 على نظيره الصيني بينغ لين تشو بثلاثية نظيفة، اليوم الأربعاء.

ويلاقي آل نصفان، الذي يعد أصغر لاعب في المسابقة وتصنيفه بين المراكز 16 – 32 في الترتيب العام، نظيره الباكستاني محمد عرفان المصنف بين المراكز 5 – 8، عند الثامنة والنصف من صباح غدٍ الخميس بتوقيت المملكة، ضمن منافسات دور الـ16.

يذكر أن مشاركة الاسكواش في النسخة الحالية من «الآسياد» هي المشاركة الثانية بعد «آسياد غوانزو 2010».

العميري وعابد يفتتحان منافسات سلاح الإبيه

يفتتح لاعبا منتخب السعودية للمبارزة خليفة العميري وحسن عابد مشاركتهما في الدورة الآسيوية، غداً الخميس، بتواجدهما في دور المجموعات لمنافسات سلاح الإبيه للفردي عند العاشرة صباحاً.

وكان زميلهما عادل المطيري قد خرج من دور 16 في منافسات السايبر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 9 – 15، بعدما تأهل إلى هذا الدور بفوزه في دور المجموعات بمواجهتين من أصل خمس لقاءات، ثم تغلبه على الفلبين 15 – 9 في دور 32.

انطلاق المسدس الهوائي 10م غداً

يستكمل منتخب السعودية للرماية مشاركته في الدورة الآسيوية بدخوله منافسات المسدس الهوائي 10م، التي تقام عند التاسعة والنصف من صباح غدٍ الخميس في ناغويا.

ويمثل منتخب الرماية في تصفيات المسدس الهوائي كل من: سفر الدوسري، وعطالله العنزي، وفهد المطيري.

وأنهى ثلاثي منتخب السكيت الأمير سعود بن الحسن، وسعيد المطيري، وفهد الحربي مشاركتهم في الدورة، بعد أن رمى المطيري 112 طبقاً، والأمير سعود 111 طبقاً، والحربي 106 أطباق، من أصل 125 طبق.

يارا العمري تواجه كوريا الجنوبية في الملاكمة

تلاقي لاعبة منتخب السعودية للملاكمة يارا العمري عند الخامسة من عصر غدٍ الخميس، نظيرتها الكورية الجنوبية باك تشور، ضمن منافسات دور الـ16 لوزن 51 كجم.

وكان زميلها زياد مجرشي قد خسر لقاءه اليوم في دور 32 أمام أوتاي يو من كوريا الشمالية، ضمن منافسات وزن 60 كجم.

سباحة التتابع ونهائي 800م

يستأنف منتخب السعودية للسباحة مشاركته في منافسات الدورة الآسيوية غداً الخميس، في تصفيات سباق التتابع 4×100م حرة، ونهائي سباق 800م حرة.

ويمثل أخضر السباحة في سباق التتابع، الذي ينطلق عند الحادية عشرة صباحاً، كل من: زيد السراج، وعماد الزبن، وأحمد الزاكي، وعلي العيسى، على أن يتواجد رامي الرحموني في نهائي 800م حرة عند الخامسة والنصف مساءً.

أخضر 21 يستعد لأوزبكستان

عاود منتخب السعودية لكرة القدم تحت 21 عاماً، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته في اليابان بعد المباراة التي جمعته بمنتخب كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء.

ويختتم أخضر 21 عاماً مساء غدٍ الخميس تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب أوزبكستان بعد غدٍ الجمعة، ضمن الدور ربع النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية.

سباق السرعة يدشّن مشاركة أم الألعاب

يدشّن منتخب السعودية لألعاب القوى مشاركته في الدورة الآسيوية، غداً الخميس، عندما يتواجد في منافسات اليوم الأول لـ«أم الألعاب» على مضمار ملعب «بالوما ميزوهو» في ناغويا.

وتتواجد العداءتان مياسه آل ذكر الله وهبة محمد في تصفيات سباق 100م سيدات في تمام الساعة 1:49 ظهراً بتوقيت المملكة، على أن يدخل العداءان عبدالله أبكر وناصر محمد تصفيات 100م عند الثانية ظهراً.

الجاسم وآل سليم في منافسات الأثقال

تنطلق عند الواحدة والنصف من ظهر غدٍ الخميس مشاركة منتخب السعودية لرفع الأثقال في الدورة الآسيوية، بتواجد الرباعين عقيل الجاسم وسراج آل سليم.

ويتواجد الجاسم في منافسات وزن 60 كجم، على أن يدخل آل سليم منافسات وزن 65 كجم عند الخامسة مساءً.