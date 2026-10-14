صحيفة سبق

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ودمّرت ١٣ مقذوفًا أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بين ظهر الثلاثاء ١٣ أكتوبر وفجر الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٦، بينها ٦ طائرات مسيّرة و٥ صواريخ كروز وصاروخان باليستيان استهدفت في معظمها منطقة الرياض والظهران ومديرية حرض. ونفّذ التحالف في اليوم نفسه عملية عسكرية…

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في اعتراض وتدمير جميع المقذوفات الـ13 التي أعلنت أن الميليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها بين ظهر الثلاثاء 13 أكتوبر وفجر الأربعاء 14 أكتوبر 2026، وهي 6 طائرات مسيّرة و5 صواريخ مجنحة (كروز) وصاروخان باليستيان. وتزامن ذلك مع عملية عسكرية نفذها التحالف في صنعاء لتحييد قدرات الميليشيا ومصادر إمدادها، بحسب بيانات المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي.

جاهزية على مدار الساعة

تصدت الدفاعات الجوية للهجمات على مدى أكثر من عشر ساعات متواصلة، وأحبطت 12 مقذوفًا استهدفت أراضي المملكة، إلى جانب صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه مديرية حرض داخل اليمن.

وتركزت محاولات الاستهداف على منطقة الرياض، إذ أُسقط 11 مقذوفًا قبل وصولها إلى مدينة الرياض ومنطقتها ومحافظة الخرج، بعضها ضمن هجوم شمل المنطقة الجنوبية، فيما أُسقط صاروخ باليستي أُطلق باتجاه مدينة الظهران.

تسلسل الاعتراضات

بدأت المحاولات في الساعة 2:39 من بعد ظهر الثلاثاء، حين أعلن التحالف اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة شمال مدينة الرياض.

وفي الساعة 9:38 مساءً أسقطت الدفاعات صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه حرض، ثم بعد دقيقتين صاروخًا باليستيًا آخر باتجاه الظهران.

وفي الساعة 10:22 مساءً أعلن التحالف تدمير 3 صواريخ كروز بمنطقة الرياض والمنطقة الجنوبية، ثم مسيّرتين في المنطقتين نفسيهما بعد دقيقة واحدة.

وتوالت النجاحات في منطقة الرياض: صاروخ كروز في الساعة 10:42 مساءً، ومسيّرة في الساعة 11:28 مساءً، ثم صاروخ كروز بمحافظة الخرج في الساعة 1:12 من فجر الأربعاء، وهو آخر إعلان للتحالف حتى الساعة 8:20 صباحًا.

ضربة لمصادر التسليح

وفي اليوم نفسه، طلب التحالف من المدنيين إخلاء موقع شركة النفط اليمنية / محطة الصباحة المركزية بصنعاء حفاظًا على سلامتهم، قبل أن يعلن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت منشآت تقول قيادة التحالف إن الميليشيا تستخدمها لدعم ترسانتها من الصواريخ والمسيّرات، منها محطة الصباحة وخزانات ومخازن وقود ومراسي تحميل في صنعاء والحديدة وذمار.

وأكد التحالف أن العملية هدفت إلى تحييد القدرات التي تُستخدم لتهديد المملكة واليمن والملاحة في البحر الأحمر والممرات الدولية، مشددًا على التزامه بالقانون الدولي الإنساني واتخاذه الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين الأذى، ودعا الميليشيا إلى الوقف الفوري لاستهداف المدنيين والمطارات والموانئ والمنشآت النفطية والبنى التحتية.



وأوضح الدفاع المدني أن شظايا اعتراض صاروخين من نوع كروز سقطت في مدينة الرياض، ونتج عنها 4 إصابات وأضرار مادية محدودة في 15 منزلًا، وباشرت الجهات المختصة الموقع وفق الإجراءات المعتمدة. كما أعلن التحالف سقوط أجزاء من شظايا اعتراض صاروخ الظهران في منطقة سكنية ومباشرة الموقع.

وجددت وزارة الداخلية تحذيرها من تصوير أو نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالتصدي للصواريخ والمسيّرات ومواقع سقوطها، مؤكدة أن ذلك يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.