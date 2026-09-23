صحيفة سبق

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة شحن لهجوم في مضيق هرمز أسفر عن إصابة اثنين من طاقمها، مع اشتعال النيران وإجلاء الطاقم وبقاء السفينة منجرفة، دون تحديد الجهة المسؤولة.

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) اليوم الأربعاء تعرض سفينة شحن لهجوم أثناء وجودها في مضيق هرمز، أسفر عن إصابة اثنين من أفراد طاقمها.

وأوضحت الهيئة أن النيران اشتعلت في السفينة إثر الهجوم، وأن الطاقم جرى إجلاؤه، فيما باتت السفينة منجرفة في المضيق.

ولم تحدد الهيئة الجهة التي تقف خلف الهجوم، ولم يصدر تعليق من أي طرف حتى وقت كتابة الخبر.

ويأتي الهجوم بعد يومين من إعلان الهيئة نفسها إصابة اثنين من طاقم ناقلة بجروح طفيفة إثر إصابتها بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق يوم الاثنين، وواصلت حينها رحلتها بقوتها الذاتية. كما شهد المضيق ثلاث هجمات في 17 و18 سبتمبر بينها ناقلة اخترق مقذوف هيكلها واشتعلت فيها النيران قبل إخمادها، وأخرى قبالة خصب العُمانية.

وتتزامن الحادثة مع محادثات أمريكية-إيرانية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها «مثمرة جدًا»، وعرض إيراني نقلته رويترز لإعادة فتح المضيق «خلال أسبوع» بشروط، فيما لا تزال الملاحة فيه شبه متوقفة بعبور سفينتين تجاريتين فقط يوم الاثنين مقابل نحو 125 سفينة يوميًا قبل الحرب.