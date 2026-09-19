صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك من رياح نشطة تؤثر اليوم على محافظات أملج والوجه وضباء وحقل والبدع ومنطقة نيوم شرما، متسببة في تدنٍ بمدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و49 كم/ساعة، متوقعاً استمرار الحالة حتى السابعة مساءً.

نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على محافظات ومراكز أملج، والوجه، وضباء، وحقل، والبدع، ونيوم شرما، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنّيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاعًا في الأمواج، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 - 49) كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.