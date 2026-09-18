صحيفة سبق

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس رفع مستوى تأهب سفن مهمة الاتحاد البحرية "أسبيدس" في البحر الأحمر بعد تدهور الأوضاع في المنطقة، مؤكدة أن هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتضر بالاقتصاد العالمي، وكاشفة مناقشتها مع وزير الخارجية السعودي جهود إنهاء القتال في اليمن واست…

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الجمعة، أن المهمة البحرية الأوروبية «أسبيدس» العاملة في البحر الأحمر رفعت مستوى تأهب سفنها في أعقاب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقالت كالاس في منشور على منصة «إكس» إن «هجمات الحوثيين على السعودية غير مقبولة وتلحق الضرر بالاقتصاد العالمي»، مشيرةً إلى أنها بحثت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء القتال في اليمن واستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات في البحر الأحمر جراء الهجمات التي ينفذها الحوثيون على السفن التجارية والبنية التحتية، مما يُلقي بظلاله على حركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.