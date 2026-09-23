صحيفة سبق

تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7 % إلى 4282.53 دولار للأوقية، مسجلاً أدنى مستوى في نحو أسبوع، تحت ضغط صعود الدولار إلى أعلى مستوى في شهرين وتزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجدداً هذا العام، ما قلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

تراجع الذهب بأكثر من 1.7% خلال تعاملات الأربعاء، مسجلاً أدنى مستوياته في نحو أسبوع، في ظل تصاعد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في شهرين، مما شكّل ضغطاً على المعدن النفيس الذي لا يُدرّ عائداً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 4282.53 دولار للأوقية بحلول الساعة 17:95 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 17 سبتمبر. كما اختتمت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر تعاملاتها على تراجع 1.3% إلى 4318.40 دولار.

وأوضح بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة «زانر ميتالز»، أن الذهب يتعرض لضغوط بسبب ارتفاع الدولار، مضيفاً: «اتسمت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي عقب اجتماع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة بنبرة تميل إلى التشدد، ما دفع السوق إلى تسعير رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام، وهو ما يضع الذهب تحت ضغط إضافي».

وعبّر كلٌّ من توم باركين، رئيس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، وسوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، عن تأييدهما لقرار رفع أسعار الفائدة الذي اتُّخذ الأسبوع الماضي، في موقف يعكس نبرة تشددية سائدة بين صناع السياسة النقدية هذا الأسبوع.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب مخاوف أبدتها أوساط الاحتياطي الاتحادي من استمرار التضخم، إذ يرى عدد من المسؤولين أنه بات مدفوعاً بشكل متزايد بقوة الطلب في الاقتصاد، لا بعوامل الطاقة والرسوم الجمركية وقضايا الإمداد التي كان يُتوقع أن تتلاشى تدريجياً.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» إلى أن المستثمرين يرجّحون باحتمال 77% رفع أسعار الفائدة في أكتوبر، وبنسبة 95% رفعها في ديسمبر.

وعلى صعيد متصل، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء بأنه بوسعه «إبادة» إيران، فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 100 دولار للبرميل، وإن ظلت قريبة من أدنى مستوياتها في أسبوعين.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.9% إلى 64.45 دولار للأوقية، وهوى البلاتين 5% ليسجل 1741.83 دولار، فيما تراجع البلاديوم 3.7% إلى 1259.24 دولار.