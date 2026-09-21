صحيفة سبق

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس تراجع نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32٪، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، مع انخفاض دعم الجمهوريين لأدائه في منصبه، وسط استياء متزايد من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة المرتبط بالحرب على إيران وارتفاع أسعار الوقود.

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس انخفاض نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى 32%، وهي أدنى نسبة تُسجَّل له في مسيرته السياسية، في ظل تصاعد استياء الجمهوريين من طريقة تعامله مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وسط حرب لا تحظى بقبول واسع على إيران.

وأظهر الاستطلاع الذي امتد أربعة أيام وانتهى الأحد الماضي، أن 73% من الجمهوريين وافقوا على أداء ترامب في منصبه، بتراجع ملحوظ عن 82% التي سجّلها استطلاع سابق أجرته رويترز/إبسوس قبل أسبوع، حين بلغت نسبة التأييد الإجمالية له 35%.

وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض في يناير 2025 على أساس وعود بكبح التضخم وإنهاء الحروب الخارجية، وبلغت شعبيته 47% في استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في الساعات التي أعقبت أداءه اليمين الدستورية.

وأيّد 17% فقط من المشاركين في الاستطلاع الجديد طريقةَ تعامله مع تكاليف المعيشة، وهي القضية التي يصفها الأمريكيون بأنها الأكثر تأثيراً في توجهاتهم التصويتية خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، حين يدافع الجمهوريون عن أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس.

وتصاعدت مستويات عدم الرضا بين الجمهوريين منذ أن شنّ ترامب الحرب على إيران في فبراير الماضي، مما أفضى إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل. وللمرة الأولى، بات عدد الجمهوريين الرافضين لطريقة تعامله مع تكاليف المعيشة يتجاوز عدد المؤيدين لها، بنسبة 51% مقابل 44%.

وأُجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت، وجمع 1277 إجابة من بالغين أمريكيين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة، بهامش خطأ بلغ ثلاث نقاط مئوية.