صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد اليوم الاثنين هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البَرَد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من المدينة المنورة، ورياح نشطة مثيرة للأتربة وضباب على سواحل مكة والشرقية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأشار المركز إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، إضافةً إلى أجزاء من مناطق الرياض وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمنطقة الشرقية..

حالة البحر الأحمر:

يشهد الجزء الشمالي من البحر الأحمر موجاً متوسطاً بارتفاع يتراوح بين متر ونصف ومترين، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 20 و40 كم/ساعة. أما الجزء الأوسط فيشهد موجاً خفيفاً إلى متوسط يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، بارتفاع موج يتراوح بين متر ومترين وقد يتجاوز المترين، ورياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة قد تصل إلى 50 كم/ساعة. وفي الجزء الجنوبي، يتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف وقد يتجاوز المترين مع السحب الرعدية، ورياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة قد تتجاوز 50 كم/ساعة.

حالة الخليج العربي:

يشهد الجزء الشمالي موجاً خفيفاً بارتفاع يتراوح بين نصف المتر ومتر، مع رياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة. أما الجزء الجنوبي فيشهد كذلك موجاً خفيفاً بارتفاع مماثل، مع رياح شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ويدعو المركز الوطني للأرصاد المواطنين والمقيمين إلى توخّي الحذر وتجنّب الأودية والمناطق المنخفضة خلال فترات هطول الأمطار.