عبدالحكيم شار

كشف استشاري القلب والقسطرة الدكتور صالح الغفيلي عن حمض البيمبيدويك كخيار علاجي ممتاز لمرضى الكوليسترول غير القادرين على تحمّل أدوية الستاتين بسبب آلام العضلات، موضحًا أنه يعمل داخل الكبد فقط، مع التحذير من الإفراط في الأكل والسكريات، والتنبيه إلى أن ملح الهيمالايا لا يقل ضررًا على الضغط عن الملح الع…

كشف استشاري القلب والقسطرة القلبية الدكتور صالح الغفيلي عن حمض البيمبيدويك (Bempedoic Acid) بوصفه خياراً علاجياً فعّالاً لمرضى الكوليسترول الذين يعانون من آلام العضلات مع أدوية الستاتين، موضحاً أن هذا الحمض يعمل داخل الكبد فقط دون أن يؤثر على العضلات، ووصفه بأنه «خيار ممتاز يخفض الكوليسترول الضار بفعالية ويحميك من مخاطر تصلب الشرايين بدون الآلام العضلية المزعجة».

«البيمبيدويك».. بديل كامل أو علاج مساعد للستاتين

وأوضح الغفيلي أن حمض البيمبيدويك يُستخدم على وجهين: إما بديلاً كاملاً لمن لا يتحملون أدوية الستاتين نهائياً بسبب آلام العضلات، وإما علاجاً مساعداً يُتيح خفض جرعة الستاتين للحدّ من تلك الآلام، مع إضافة البيمبيدويك للوصول إلى المستوى المستهدف من الكوليسترول بصورة آمنة وفعّالة.

الدهون الثلاثية.. اتّهم السكريات لا الدهون

وفي سياق متصل، قال الغفيلي: «عندما يرتفع مستوى الدهون الثلاثية في دمك، لا تتهم الدهون في الأكل أولاً.. اتّهم السكريات والنشويات المكررة»، مبيّناً أن الإفراط في تناول الأرز الأبيض والخبز الأبيض والمشروبات السكرية يحوّله الكبد فوراً إلى دهون ثلاثية تترسّب في الدم وتزيد الالتهاب داخل الأوعية الدموية.

وأكد أن استبدال النشويات المكررة بالألياف الكاملة هو المفتاح الأول لضبط الدهون الثلاثية وحماية الشرايين.

الشبع الشديد.. إجهاد مباشر على القلب

وحذّر الغفيلي من أن «الشبع الشديد والامتلاء الحاد بعد الوجبات ليس مجرد ثقل في المعدة، بل هو إجهاد مباشر على عضلة القلب»، موضحاً أن تناول وجبة دسمة يدفع القلب إلى مضاعفة ضخ الدم ونبضاته باتجاه الجهاز الهضمي لإتمام الهضم، مما قد يُسبّب ضيقاً في التنفس أو خفقاناً لدى مرضى شرايين القلب.

وأوصى بقاعدة بسيطة لحماية القلب، قائلاً: «توقف عن الأكل عند الشعور بـ80% من الشبع، ووزّع وجباتك على دفعات خفيفة».

ملح الهيمالايا.. «فخ شائع» لا يحمي من ارتفاع الضغط

وحذّر الغفيلي من الاعتقاد الشائع بأن استبدال ملح الطعام العادي بملح الهيمالايا الوردي يُسهم في التحكم بضغط الدم وحماية القلب، واصفاً ذلك بأنه «فخ شائع»، ومبيّناً أن ملح الهيمالايا والملح الصخري يحتويان على نسبة صوديوم تبلغ نحو 98% وهي ذاتها الموجودة في ملح الطعام العادي.

وأكد أن التأثير الضار على رفع ضغط الدم واحتباس السوائل مصدره عنصر الصوديوم بحد ذاته، بصرف النظر عن مصدر الملح أو لونه، مشدداً على أن العبرة دائماً بتقليل الكمية الإجمالية المتناولة.

ولفت إلى أن تقليل الصوديوم «هو نصف المعركة فقط»، مؤكداً أن النصف الأهم لخفض الضغط يكمن في زيادة البوتاسيوم، الذي يساعد الكلى على طرد الصوديوم الزائد ويُرخي جدران الشرايين.