صحيفة سبق

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز مساء الأربعاء احتفال أهالي المنطقة باليوم الوطني السعودي في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان. واطّلع سموه على معرض يوثّق مسيرة ملوك المملكة، وشهد الحفل قصائد وطنية ومشهدًا مسرحيًا وأوبريتًا وعروضًا شعبية اختُتمت بالعرضة السعودية.

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، مساء الأربعاء، احتفال أهالي المنطقة باليوم الوطني السعودي، الذي أُقيم في مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.

واطّلع سموه خلال جولته في المعرض المصاحب للاحتفال على مجموعة من الصور التي توثّق مسيرة ملوك المملكة، إلى جانب عبارات وطنية استعرضت محطات التأسيس والبناء والتنمية، وما شهدته المملكة من منجزات في مختلف المجالات.

وتضمّن الحفل تقديم عدد من القصائد الشعرية، ومشهداً مسرحياً بعنوان «حكاية عز»، وأوبريتاً وطنياً بعنوان «سيد الأوطان»، فضلاً عن عروض للفنون الشعبية، واختُتمت فقراته بالعرضة السعودية بمشاركة سمو أمير المنطقة، في مشهد جمع بين الموروث الثقافي والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وشارك أهالي المنطقة في الاحتفال مرتدين الأزياء الوطنية ورافعين علم المملكة، وسط تفاعل واسع مع الأهازيج والقصائد والعروض الشعبية، تعبيراً عن اعتزازهم بتاريخ الوطن ومنجزاته ووحدته الوطنية، وما تشهده المملكة من مسيرة تنموية متواصلة في ظل قيادتها الرشيدة.