صحيفة سبق

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تترافق مع رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتشمل مدينة جيزان وعددًا من المحافظات والمراكز، متوقعًا استمرار الحالة حتى العاشرة مساءً.

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة الجوية مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة العاشرة مساءً، مؤكداً ضرورة توخّي الحذر وتجنّب الأودية ومجاري السيول.