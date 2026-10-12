خالد خليل

شهد "بيت الحرفيين" في جازان تنفيذ دورات تدريبية متخصصة في حياكة القعايد والطواقي خلال المدة من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر 2026، ضمن مبادرة "أهالينا" التي تُنفذ بالشراكة بين هيئة التراث والبنك الأهلي السعودي، بهدف صون الحرف التقليدية ونقلها للأجيال الجديدة. وركّزت الدورات على تطوير مهارات المتدربين في ال…

شهد «بيت الحرفيين» بمنطقة جازان دورات تدريبية متخصصة في حياكة القعايد والطواقي، ضمن مبادرة «أهالينا» التي تُنفذ بالشراكة بين هيئة التراث والبنك الأهلي السعودي، بهدف صون الحرف التقليدية ونقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، وفتح آفاق إنتاجية أمام الموهوبين في الصناعات اليدوية.

وركزت الدورات على تعريف المتدربين بأساليب الحياكة ومراحل تنفيذ القطع الحرفية، مع الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تمنح المنتجات طابعها المحلي المميز. وقدمت التجربة نموذجًا للتعلم بالممارسة، يربط بين المهارة التي تناقلها الحرفيون عبر الأجيال ومتطلبات الجودة والتصميم في المنتجات المعاصرة.

وتُعد حياكة القعايد والطواقي من الحرف المرتبطة بالهوية الثقافية لمنطقة جازان، بما تحمله من قيمة اجتماعية وجمالية، إذ لا تقتصر أهميتها على صناعة منتج يدوي، بل تمتد إلى حفظ معرفة متراكمة وأساليب عمل تشكل جزءًا من ذاكرة المجتمع المحلي.

امتدت الدورات المخصصة لحياكة القعايد والطواقي في جازان من 23 أغسطس إلى 23 سبتمبر 2026، واستهدفت تنمية مهارات المشاركين في التصميم والابتكار وتحسين جودة الإنتاج، بما يساعد على تقديم منتجات حرفية تحافظ على أصالتها وتستجيب في الوقت نفسه لاحتياجات الأسواق الحديثة.

وتقوم مبادرة «أهالينا» على دعم المواهب السعودية وتطوير قدراتها المهنية، من خلال ورش تدريبية ترفع الكفاءة الفنية والإنتاجية للحرفيين، وتعزز فرص تحويل المهارات التقليدية إلى أنشطة اقتصادية قابلة للنمو. كما تعكس الشراكة مع البنك الأهلي السعودي أهمية تكامل الجهود الثقافية والمجتمعية في الاستثمار بالإنسان والحفاظ على التراث.