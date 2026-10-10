صحيفة سبق

أعلنت وزارة الداخلية نتائج الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الفترة من 1 إلى 7 أكتوبر 2026، حيث تم ضبط 13,889 مخالفًا، وإحالة الآلاف لإجراءات الترحيل، مع التأكيد على عقوبات تصل إلى السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال لمسهلي دخول المخالفين.

كشفت وزارة الداخلية عن نتائج الحملات الميدانية الأمنية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي نُفِّذت في مناطق المملكة كافة خلال الفترة من 20/ 4/ 1448هـ الموافق 1/ 10/ 2026م إلى 26/ 4/ 1448هـ الموافق 7/ 10/ 2026م.

أولاً: المخالفون المضبوطون

بلغ إجمالي المخالفين الذين جرى ضبطهم خلال الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 13889 مخالفاً، توزعوا على النحو الآتي: 6785 مخالفاً لنظام الإقامة، و3710 مخالفين لنظام أمن الحدود، و3394 مخالفاً لنظام العمل.

ثانياً: مخالفو الحدود

بلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1382 شخصاً، منهم 33% يمنيو الجنسية، و66% إثيوبيو الجنسية، وجنسيات أخرى بنسبة 01%. كما جرى ضبط 34 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ثالثاً: المتورطون في التسهيل والإيواء

جرى ضبط 21 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعاً: إجراءات تنفيذ الأنظمة

بلغ إجمالي من يخضعون حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 33113 وافداً مخالفاً، منهم 30438 رجلاً و2675 امرأة.

خامساً: الإحالات والترحيل

أُحيل 18947 مخالفاً إلى بعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، فيما أُحيل 4596 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وجرى ترحيل 10431 مخالفاً.

تحذيرات وعقوبات

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يُسهّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى المملكة، أو ينقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرّض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت الوزارة أن هذه الجريمة تُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلّة بالشرف والأمانة، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة.