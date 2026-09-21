صحيفة سبق

سجّل سباح نادي القادسية والمنتخب السعودي عماد زبن إنجازًا تاريخيًا في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 باليابان، بعدما أصبح أول سباح سعودي يبلغ نهائي منافسات السباحة، محققًا المركز السادس في سباق 50 متر حرة بزمن 22.11 ثانية، ليحطم الرقم القياسي السعودي.

سجّل سباح نادي القادسية والمنتخب السعودي عماد زبن إنجازاً تاريخياً للسباحة السعودية، بعدما أصبح أول سباح سعودي يتأهل إلى نهائي منافسات السباحة في تاريخ دورات الألعاب الآسيوية، وذلك خلال مشاركته في النسخة العشرين من دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026» المقامة في اليابان.

وحقق عماد، البالغ من العمر 21 عاماً، المركز السادس في نهائي سباق 50 متراً حرة للرجال، مسجلاً زمناً قدره 22.11 ثانية، ليحطم الرقم القياسي السعودي في هذا السباق، ويضيف إنجازاً جديداً إلى سجل السباحة السعودية على المستوى القاري.

ويعكس هذا الإنجاز التطور الملموس الذي تشهده السباحة السعودية، وقدرة سباحيها على المنافسة في المحافل القارية الكبرى، إذ نجح عماد في تسجيل حضور تاريخي بين نخبة سباحي آسيا، جامعاً بين التأهل إلى النهائي وتحقيق رقم وطني جديد في آنٍ واحد.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً للحضور المميز لسباحي القادسية مع المنتخب السعودي في المنافسات الدولية، وتتويجاً لجهود النادي في تطوير رياضة السباحة وإعداد المواهب الوطنية، بما يسهم في تعزيز مكانة الرياضة السعودية على الساحة القارية والدولية.