صحيفة سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله، استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الثلاثاء حتى السبت المقبل، مع ظواهر جوية مصاحبة تشمل رياحًا هابطة، وتساقط البَرَد، وارتفاع الأمواج في السواحل، وجريان السيول في عدد من الأودية والمناطق المنخفضة.

تشهد معظم مناطق المملكة العربية السعودية موجة من الأمطار الرعدية الغزيرة تمتد من يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم السبت المقبل، وفق ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد.

وتشمل الظواهر الجوية المصاحبة لهذه الموجة: الرياح الهابطة، وتساقط البَرَد، وجريان السيول، فضلاً عن ارتفاع الأمواج على السواحل.

وتغطي هذه الأمطار الرعدية معظم مناطق المملكة على مدى خمسة أيام متواصلة، في ظاهرة جوية واسعة النطاق تستدعي الحذر والتنبّه.