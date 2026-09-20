صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

توقّع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة، ورياح سطحية مثيرة للأتربة على الرياض ومناطق أخرى، واستمرار تكوّن الضباب ليلاً على السواحل الغربية والشرقية.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى تنشيط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق وعلى أجزاء من منطقة الرياض، في حين يستمر تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.

البحر الأحمر

تكون حركة الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 - 43 كم/ساعة، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 30 كم/ساعة، وقد تتجاوز 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر ونصف، وقد يتجاوز مترين مع تكوّن السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج.

الخليج العربي

تكون الرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف المتر ومتر واحد، وحالة البحر خفيف الموج.