صحيفة سبق

أدانت دولة قطر بشدة استهداف ميليشيا الحوثي لمدينة الرياض ومحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية في بيش والطائف وفرسان وينبع بصاروخ باليستي، واعتبرت ذلك سلوكًا عدوانيًّا وانتهاكًا لسيادة المملكة والقانون الدولي، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية وأمنها ضمن منظومة مجلس التعاون.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بصاروخ باليستي، ومحاولتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان رسمي، أن هذه الاعتداءات تمثل «سلوكًا عدوانيًّا مشينًا واستهتارًا مرفوضًا بأرواح المدنيين»، وانتهاكًا سافرًا لسيادة المملكة، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي.

وشددت الوزارة على رفض دولة قطر القاطع لأي اعتداءات تطال الأعيان المدنية والمدنيين، مطالبةً بالوقف الفوري لهذه الأعمال التي وصفتها بـ«غير المسؤولة».

وجددت وزارة الخارجية القطرية تضامن بلادها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدةً أن «أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».