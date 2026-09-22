صحيفة سبق

تحتفي فروع «بيت الشاورما» باليوم الوطني السعودي بأجواء وفعاليات مستوحاة من الهوية الوطنية، يشارك فيها فريق العمل والعملاء، ضمن عادة سنوية للعلامة.

تحتفي فروع «بيت الشاورما» باليوم الوطني السعودي، عبر أجواء وفعاليات مستوحاة من الهوية الوطنية، يشارك فيها فريق العمل والعملاء، بحسب ما أعلنته العلامة.

ويحرص «بيت الشاورما» على الاحتفال باليوم الوطني في فروعه كعادة سنوية، من خلال تزيين الفروع واستقبال الزبائن في أجواء وطنية، بما يحوّل الفروع إلى مساحة للاحتفاء بالمناسبة ومشاركتها مع أفراد المجتمع.

وأوضحت العلامة أنها تعتز بهويتها السعودية وانتمائها، وتحرص على أن تكون المناسبات الوطنية جزءاً من حضورها وتواصلها مع عملائها.

ويأتي الاحتفال، وفق البيان، امتداداً لحضور العلامة في المناسبات التي تجمعها بعملائها، وتأكيداً على مشاركة المجتمع لحظاته الوطنية.