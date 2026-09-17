صحيفة سبق

عبدالله بن صالح العثيم هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمته أميراً لمنطقة القصيم لمدة ٤ سنوات، مؤكداً أنها تجسّد الثقة الملكية ودعم القيادة لمسيرة التنمية في مناطق المملكة. وأشار إلى أن القصيم تشهد حراكاً تنمويا…

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العثيم الخيرية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة سموه أميراً لمنطقة القصيم لمدة أربع سنوات.

وقال العثيم إن هذه الثقة الملكية الغالية تأتي امتداداً لما يوليه مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – من عناية واهتمام بمسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز قدراتها ومقوماتها بما يحقق مستهدفات التنمية الوطنية.

وأشار العثيم إلى أن منطقة القصيم تشهد حراكاً تنموياً متواصلاً ونوعياً في مختلف المجالات، من خلال تطوير الخدمات، وتعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم الفرص الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية، بما يعزز تنافسية المنطقة ويستثمر ما تتمتع به من مقومات وفرص واعدة، وينعكس إيجاباً على جودة الحياة وخدمة أبناء المنطقة.

ونوّه العثيم بما يوليه سمو أمير منطقة القصيم من اهتمام متواصل بالمبادرات التنموية والاجتماعية والخيرية والإنسانية، وحرصه على تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بوصفها رافداً مهماً للتنمية المستدامة.

وأكد أن هذا النهج أسهم في تعزيز روح المبادرة والتعاون بين أبناء المنطقة ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة، وتوحيد الجهود نحو خدمة القصيم وتعظيم أثر المبادرات والمشروعات التنموية فيها.

واختتم العثيم بالدعاء لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بالتوفيق والسداد لمواصلة مسيرة العطاء وخدمة منطقة القصيم وأهلها، وأن يديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها، في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسيدي سمو ولي العهد الأمين رئيس مجلس الوزراء "وفقهما الله ".