فهد العتيبي

دشّن مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين البحيري مبادرة «عزنا بطبعنا وتميزنا بتدريبنا 2» بالتزامن مع الاحتفاء باليوم الوطني، مقدمة 21,296 فرصة تدريبية مجانية عبر 51 منشأة تدريبية أهلية و133 دورة تطويرية، لدعم تنمية المهارات وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

دشّن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، المهندس حسين بن علي البحيري، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي في مقر المعهد الصناعي الثانوي بجدة، بالتزامن مع إطلاق مبادرة «عزنا بطبعنا وتميزنا بتدريبنا 2»، التي تتيح 21,296 فرصة تدريبية مجانية لأفراد المجتمع.

وتُنظَّم المبادرة بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلي وبإشراف الإدارة العامة للتدريب الأهلي، بهدف تعزيز دور التدريب التقني والمهني في خدمة المجتمع، وتنمية المهارات، وإتاحة فرص التعلم والتطوير، بما يسهم في دعم مستهدفات التنمية الوطنية.

وتشارك في المبادرة 51 منشأة تدريبية أهلية، تقدم من خلالها 133 دورة تطويرية في مجالات متنوعة، تُمكّن المستفيدين من اكتساب مهارات ومعارف جديدة.

وأكدت الإدارة العامة أن المبادرة تجسّد دور التدريب التقني والمهني في تمكين أفراد المجتمع ونشر ثقافة التطوير ورفع مستوى المهارات، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعكس الاعتزاز بالوطن ومنجزاته.