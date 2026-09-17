عيسى الحربي

تنطلق في الرياض الأحد المقبل أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "مرافق ذكية.. مدن ذكية". ويشهد الحدث مش…

تستضيف مدينة الرياض، الأحد المقبل، أعمال النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق (SFMA EXPO 2026)، برعاية معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار "مرافق ذكية.. مدن ذكية".

ويُنظّم المؤتمر جمعية إدارة المرافق السعودية، بمشاركة أكثر من 225 جهة، وأكثر من 200 متحدث محلي ودولي، إلى جانب أكثر من 120 ورشة عمل، لمناقشة عدد من الموضوعات المتخصصة في إدارة المرافق والتقنيات الحديثة، وحلول التشغيل والصيانة والاستدامة، ودورها في رفع كفاءة المرافق ودعم التحول نحو المدن الذكية.

وتتناول أعمال المؤتمر عددًا من المحاور، من أبرزها التكنولوجيا والتحول الرقمي، والتوائم الرقمية والصيانة التنبؤية، والاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، والتشغيل والصيانة، واستراتيجيات بيئة العمل والمكاتب الهجينة، وإدارة المشاريع والمالية، والقيادة والاستراتيجية، إلى جانب صحة شاغلي المباني ورفاهيتهم.

ويصاحب المؤتمر معرض دولي تشارك فيه جهات حكومية وشركات ومزودو خدمات وتقنيات متخصصة في إدارة المرافق، لاستعراض الحلول والممارسات الحديثة في القطاع، إلى جانب منطقة للابتكار وورش عمل متخصصة.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل النمو الذي يشهده قطاع إدارة المرافق في المملكة، حيث تجاوز حجم السوق 180 مليار ريال في عام 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7% حتى عام 2030، مدفوعًا بالتوسع في مشاريع المدن الذكية والمشاريع الكبرى، وتنامي الطلب على حلول التشغيل والصيانة وإدارة الأصول والمرافق.

وقال رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية المهندس عايض بن عوض القحطاني: “تمثل هذه النسخة محطة جديدة في مسيرة تطوير القطاع، مع التركيز على توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة المرافق، بما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة”.

ويستهدف المؤتمر عددًا من القطاعات الحكومية والتعليمية والصحية والصناعية والسياحية والتجارية والرياضية وقطاع النقل، إلى جانب مزودي الخدمات والتقنيات والاستشارات المتخصصة في مجال إدارة المرافق.