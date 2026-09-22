صحيفة سبق

اعتمدت أمانة محافظة جدة تغيير مسمى طريق الكورنيش، الممتد من شارع النخيل شمالًا حتى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوبًا، ليحمل اسم طريق الأمير خالد الفيصل، تقديرًا لدوره التنموي في منطقة مكة المكرمة، وتزامنًا مع تمديد خدمته وقرب اليوم الوطني السعودي.

اعتمدت أمانة محافظة جدة تغيير تسمية «طريق الكورنيش» الممتد من شارع النخيل شمالاً حتى طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز جنوباً، ليحمل اسم «طريق الأمير خالد الفيصل»، تزامناً مع صدور الأمر الملكي الكريم بتمديد خدمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشاراً لخادم الحرمين الشريفين أميراً لمنطقة مكة المكرمة.

وجاء إطلاق اسم سموه على هذا المحور الحيوي تقديراً لمكانته الوطنية، ودوره في مسيرة التنمية بمنطقة مكة المكرمة، وإسهاماته في الارتقاء بمستوى الخدمات والمشروعات التنموية وتعزيز جودة الحياة، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ووصف أمين محافظة جدة إحسان بن عباس بافقيه، الأمير خالد الفيصل بـ«مهندس التنمية»، مؤكداً أن علاقة سموه بجدة تتجسد في جهوده الإدارية والتنموية والثقافية المبذولة للمنطقة.

وقال بافقيه: «تتضمن الأدوار الإشرافية والإدارية لسمو الأمير خالد الفيصل وقوفه على مشاريع ضخمة للبنية التحتية، وتطوير الواجهات البحرية، وشبكات الطرق والمياه منذ توليه إمارة منطقة مكة المكرمة، فضلاً عن متابعته ودعمه المباشر لتحويل مكتب مشاريع جدة إلى هيئة تطوير محافظة جدة عام 2022 لتعزيز مكانتها التاريخية والحضارية».

ولفت إلى أن الأمير خالد الفيصل أطلق عام 2017 دعوة رسمية لأهالي جدة للانتقال بالمدينة نحو مصاف مدن العالم الأول عبر التخطيط والتطوير المستمر، مشيراً إلى أن ارتباطه الثقافي بالمدينة تجلّى في إطلاق مؤسسة الأمير خالد الفيصل الثقافية في جدة عام 2026 لتوثيق الإرث الفكري والثقافي واستدامته.

ويتزامن إطلاق المسمى الجديد مع اقتراب اليوم الوطني السعودي الذي تحتفي به المملكة في الـ23 من سبتمبر، في مناسبة وطنية تستحضر مسيرة التوحيد والبناء وتجدد مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته.

ويُعد الأمير خالد الفيصل من أبرز الشعراء في المملكة، وصاحب حضور أدبي وثقافي راسخ أسهم في إثراء المشهد الشعري السعودي، إذ ارتبطت تجربته الشعرية بالقيم الوطنية والاعتزاز بالهوية والانتماء.

طريق حيوي على الواجهة البحرية

يمتد «طريق الأمير خالد الفيصل» بطول يقارب 17 كيلومتراً، مروراً بحيّي «الشاطئ والمرجان»، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على الواجهة البحرية، واحتضانه عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية، إلى جانب مروره بمنطقة «حلبة كورنيش جدة» إحدى الوجهات الترفيهية البارزة في المدينة.

ويُعد الطريق من المحاور الحضرية المهمة في شبكة الحركة بجدة، إذ يتقاطع مع عدد من الطرق الرئيسة، أبرزها طرق «صاري وحراء والأمير نايف» وشارع السلام، بما يعزز دوره في ربط المناطق الحيوية وتيسير التنقل بين أجزاء المدينة.

وتواصل أمانة محافظة جدة جهودها في تطوير منظومة الطرق والمحاور الحضرية، والارتقاء بجودة المشهد العمراني وتعزيز كفاءة الحركة والتنقل، بما يدعم مستهدفات التنمية الحضرية وتحسين جودة الحياة في المدينة.