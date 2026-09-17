صحيفة سبق

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي اجتماع طاولة مستديرة في سنغافورة مع عدد من شركات القطاع الخاص لبحث فرص الشراكة والاستثمار في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، واستعراض بيئة الاستثمار السعودية في التقنيات الصحية المتقدمة، على هامش مشاركته في منتدى منظمي الأجه…

عقد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من شركات القطاع الخاص السنغافورية العاملة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، ضمن جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز التعاون واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في المملكة.

وتضمّن الاجتماع تعريفاً بدور الهيئة واختصاصاتها وأطرها التنظيمية والرقابية، إلى جانب استعراض أبرز مبادراتها والمحفزات التي تقدمها لتمكين القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية، فضلاً عن سبل تشجيع الشركات السنغافورية على توسيع حضورها في السوق السعودية.

وأكد الجضعي خلال اللقاء أن المملكة تشهد تطوراً متسارعاً في بيئة الاستثمار بمجالات التقنيات المتقدمة والحلول الصحية المبتكرة، مما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشركات العالمية للاستثمار والتوسع في السوق السعودية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تهيئة بيئة تنظيمية داعمة تُسهم في تمكين الابتكار وتسهيل وصول المنتجات والتقنيات الحديثة إلى السوق.

ويأتي الاجتماع في إطار زيارة الجضعي لجمهورية سنغافورة للمشاركة في الاجتماع السنوي الثلاثين للمنتدى الدولي لمنظمي الأجهزة الطبية «IMDRF».

وفي سياق متصل، عقد الجضعي عدداً من اللقاءات الثنائية مع مسؤولي شركات سنغافورية متخصصة في التقنيات والحلول الصحية المبتكرة، كما زار عدداً منها للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجالات الروبوتات الطبية والذكاء الاصطناعي والتقنيات التداخلية، ودورها في تعزيز دقة وسلامة الإجراءات الطبية، إلى جانب استعراض تطبيقاتها في المجالات التشخيصية والعلاجية، بما يدعم توجهات الهيئة نحو توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في مجالات اختصاصها.