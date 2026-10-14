صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أظهرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني أن حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بلغ 16.3 مليار ريال في 2025 بمعدل نمو سنوي 10.7%، مع مساهمة قدرها 20 مليار ريال في الناتج المحلي. وارتفع عدد المختصين لأكثر من 22 ألفاً، فيما تجاوزت مشاركة المرأة 33% من القوى العاملة في القطاع.

أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تقريرها حول «أبرز المؤشرات الاقتصادية في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة 2026م»، الذي يغطي حجم السوق وإسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات القوى العاملة، وغيرها من المؤشرات التي تعكس نمو القطاع في المملكة.

وكشف التقرير عن بلوغ حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة نحو 16.3 مليار ريال خلال عام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) للسنوات الثلاث الماضية قدره 10.7%، إذ بلغ إنفاق جهات القطاع الحكومي على منتجات وخدمات الأمن السيبراني نحو 5.1 مليارات ريال، بما يمثل 31% من إجمالي حجم السوق، فيما سجّل إنفاق القطاع الخاص 11.2 مليار ريال بنسبة 69% من حجم السوق.

وأوضحت الهيئة أن إسهام قطاع الأمن السيبراني في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ نحو 20 مليار ريال خلال عام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 13.2%؛ منها 9.7 مليارات ريال مساهمة مباشرة من مقدمي منتجات وخدمات الأمن السيبراني، و10.3 مليارات ريال مساهمة غير مباشرة. وتمثل هذه المساهمة 0.42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، و0.71% من الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية.

وتناول التقرير حجم القوى العاملة في القطاع، إذ بلغ أكثر من 22 ألف مختص خلال عام 2025م، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.9%، ويُعزى ذلك إلى المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة في مجال الأمن السيبراني المتوافقة مع احتياجات القطاعات الحيوية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وعلى صعيد مشاركة المرأة، تجاوزت نسبتها في قطاع الأمن السيبراني بالمملكة المعدلَ العالمي البالغ 22%، لتسجّل 33% من إجمالي المختصين العاملين في القطاع.

واستعرض التقرير حجم السوق وفق تصنيف المنتجات والخدمات، حيث بلغت نسبة الإنفاق على المنتجات 51% من إجمالي حجم السوق بقيمة 8.3 مليارات ريال، فيما بلغت نسبة الإنفاق على الخدمات 49% بقيمة 7.9 مليارات ريال.

وأبرز التقرير أهم منتجات وخدمات الأمن السيبراني المتداولة في السوق، وتشمل: «أمن الأجهزة الطرفية وإدارتها، وتكامل أنظمة الأمن السيبراني، وأمن الشبكات، وأمن البيانات، وحلول عمليات الأمن السيبراني».

وأكد التقرير أن نمو سوق الأمن السيبراني في المملكة يأتي في إطار الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التنافسية وتشجيع الاستثمار والابتكار، والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص للإسهام في تنمية القطاع.

وقد اعتمدت منهجية إعداد الدراسة على تصنيف شامل لجميع المنتجات والخدمات في قطاع الأمن السيبراني، اشتمل على 100 منتج وخدمة، وفق أفضل المنهجيات والمعايير والممارسات الدولية.

وتُعدّ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حمايةً للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، فضلاً عن حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية والخدمات الحكومية. كما تختص الهيئة بتحفيز نمو القطاع وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وإجراء الدراسات والبحوث وإعداد التقارير الدورية حول حالة الأمن السيبراني على المستويين الوطني والقطاعي.