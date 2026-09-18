صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح شديدة، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على مدينة جازان وعدد من محافظاتها وجزيرة فرسان حتى العاشرة مساءً، كما حذَّر من أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحيطها، ورياح نشطة على منطقة حائل تؤدي لتدنٍّ في مدى الرؤية.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية لعدد من مناطق المملكة، إذ حذّر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان للسيول، وصواعق رعدية.

وتشمل التنبيهات في منطقة جازان: مدينة جازان، ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، وجزيرة فرسان، على أن تستمر الحالة حتى الساعة العاشرة مساءً.

وفي سياق متصل، نبّه المركز من هطول أمطار متوسطة على العاصمة المقدسة ومحافظتي رهاط ومدركة، تشمل تأثيراتها صواعق رعدية وجريان سيول وتساقطاً للبرد ورياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية، مع استمرار الحالة حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما حذّر المركز من هبوب رياح نشطة على منطقة حائل تطال عدداً من المحافظات والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، بسرعات تتراوح بين 40 و49 كم/ساعة، وتستمر الحالة حتى الساعة السابعة مساءً.

وكانت أمطار متوسطة قد هطلت الليلة الماضية على منطقة جازان، شملت محافظتي أبو عريش وصبيا، ومركز الفطيحة، وعدداً من المراكز والقرى التابعة لها.