صحيفة سبق

أعلن قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء الركن عبدالله الشهري تحقيق الجاهزية التشغيلية الأولية عبر تشغيل القيادة البحرية المشتركة ومراكز التنسيق والاستخبارات، مؤكداً أن التحالف يستهدف حماية الأمن البحري وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، دون استهداف أي دولة.

أعلن قائد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات اللواء الركن عبدالله الشهري تحقيق الجاهزية التشغيلية الأولية للتحالف، وذلك عبر التشغيل الكامل للقيادة البحرية المشتركة ومراكز التنسيق والاستخبارات والقيادة والسيطرة.

وأكد الشهري، خلال الاجتماع الرابع للتحالف المنعقد في الأسطول الغربي بجدة، أن الاجتماع تناول متطلبات المرحلة المقبلة وسبل دمج القدرات وتوفير الأصول البحرية، تمهيداً لبدء تنفيذ العمليات المشتركة في المنطقة.

وشدد الشهري على أن «التحالف لا يستهدف أي دولة أو تحالف أو منظمة أخرى»، مؤكداً أن مهامه تُنفَّذ مع الاحترام الكامل لسيادة الدول.

وأوضح أن التحالف يهدف إلى التصدي لتهديدات الأمن البحري في باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، وضمان حرية الملاحة وحماية طرق التجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مشيراً إلى أنه سيعمل بالتنسيق مع التحالفات الأخرى العاملة في المنطقة لتحقيق الأمن البحري ضمن بيئة متعددة الأطراف وتحت قيادة موحدة.

ولفت الشهري إلى أن أي توسع في نطاق التهديدات لن يُعيق التعاون الدفاعي الجماعي، بل سيُفضي إلى زيادة عضوية التحالف وتعزيز قدراته.