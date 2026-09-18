صحيفة سبق

أكمل فريق الأهلي السعودي تدريباته على ملعب لوفتس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا استعدادًا لمواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي غدًا السبت، في نهائي كأس القارات الثلاث آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ 2026، في مباراة تحدد البطل وتمهد طريق الأهلي نحو كأس التحدي ثم مواجهة باريس سان جيرمان.

أتمّ فريق الأهلي السعودي تدريبه الأخير، الجمعة، على ملعب «لوفتس فيرسفيلد» بمدينة بريتوريا، استعداداً للمواجهة الحاسمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، غداً السبت، في نهائي كأس القارات الثلاث «آسيا – إفريقيا – المحيط الهادئ» ضمن نسخة 2026.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر منصة «إكس» مقاطع من جلسة التدريب في بريتوريا، معلّقاً: «ختام التحضيرات قبل نهائي القارات».

ويحمل الأهلي رقماً تاريخياً في هذه البطولة، إذ بات أول نادٍ يخوض مباراة كأس القارات الثلاث للمرة الثانية، بعد مشاركته الأولى في النسخة الماضية أمام بيراميدز المصري.

والفوز بهذا النهائي لا يعني حصد اللقب فحسب، بل يفتح أمام الأهلي الباب نحو كأس التحدي، التي تجمع الفائز بكأس القارات الثلاث مع الفائز بكأس الأمريكتين، تمهيداً للمباراة النهائية في مواجهة باريس سان جيرمان بطل أوروبا.