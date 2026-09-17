صحيفة سبق

اختتمت شركة تكافل الراجحي مشاركتها راعيًا بلاتينيًا في مؤتمر ومعرض Money20/20 الشرق الأوسط 2026، الذي استضافه مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، وشهد جناحها زيارة أكثر من 10,000 زائر تعرفوا على حلولها التأمينية الرقمية وتجارب حية لخدماتها الذكية. وشاركت قيادات الشر…

اختتمت شركة تكافل الراجحي مشاركتها راعيًا بلاتينيًا في مؤتمر ومعرض Money20/20 الشرق الأوسط 2026، الذي أُقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر، بمشاركة عدد من القيادات والخبراء والمستثمرين والشركات المحلية والدولية العاملة في قطاعي الخدمات والتقنية المالية.

وشهد جناح تكافل الراجحي خلال أيام الحدث زيارة أكثر من 10,000 زائر، حيث استعرضت الشركة مجموعة من حلولها التأمينية وخدماتها ومنصاتها الرقمية، إلى جانب تقديم تجارب حية عرّفت الزوار بآلية الاستفادة من الخدمات الذكية، ودورها في تسهيل رحلة العميل ورفع كفاءة العمليات وتطوير تجربة الحصول على الخدمات التأمينية.

وشاركت قيادات الشركة في 4 جلسات وحوارات متخصصة، تناولت موضوعات من بينها (صناعة الكفاءات من الجيل القادم، إعادة صياعة المخاطر، استراتيجية النمو الجديدة وكيفية كسب الثقة والعملاء، تأمين المستقبل بالذكاء الاصطناعي)، واستعرضت خلالها توجهات الشركة في التحول الرقمي والابتكار، ورؤيتها لمستقبل قطاع التأمين في ظل التطورات المتسارعة في البيانات والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية المدمجة.

وأوضحت الشركة أن ما تحقق خلال المشاركة يعكس أهمية الحضور في المنصات المتخصصة التي تجمع مختلف أطراف المنظومة المالية والتقنية، مؤكدة استمرارها في الاستثمار في الحلول الرقمية وبناء الشراكات التي تدعم الابتكار وترفع جودة الخدمات التأمينية.

وتجسد هذه المشاركة توجه تكافل الراجحي نحو مواكبة مستقبل قطاع التأمين، من خلال الاستثمار في الابتكار والتقنيات الحديثة، وتطوير حلول تتناسب مع تطلعات العملاء وتحولات السوق.