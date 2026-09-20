فهد العتيبي

يستعد الإعلامي والرحّال فهد بن سعود العنزي للمشاركة في رالي باها القصيم تويوتا 2026، الذي يقام من 2 إلى 5 ديسمبر 2026، مستندًا إلى خبرة تتجاوز 20 عامًا في الرحلات الصحراوية، من بينها قطع أكثر من 1000 كم داخل الربع الخالي، وانتقاله الآن للتحدي من داخل مسار الرالي.

يستعد الإعلامي والرحّال فهد بن سعود العنزي لخوض منافسات رالي باها القصيم تويوتا 2026، المقرر إقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2026، في خطوة ينقل خلالها خبرته الطويلة في الصحراء والترحال إلى عالم الراليات.

ويمتلك العنزي تجربة تمتد لأكثر من 20 عامًا في الرحلات الصحراوية، من أبرزها خوض رحلة تجاوزت 1000 كيلومتر داخل الربع الخالي، إلى جانب تجارب متعددة في القيادة على الرمال والتعامل مع التضاريس والظروف الصحراوية المختلفة.

وتأتي مشاركته في رالي القصيم امتدادًا لشغف طويل بالراليات والصحراء، إذ تابع العديد من المنافسات والفعاليات، كما شارك في تغطية أحداث رياضية وسياحية، وسبق أن قدّم دعمًا ميدانيًا لعدد من المشاركين في رالي داكار خلال وجوده في مناطق المملكة.

ويواصل العنزي حاليًا استعداداته للرالي من خلال التدريبات واختبار السيارة والتجهيز للمنافسة، مستفيدًا من خبرته الميدانية الطويلة في الصحراء، فيما يستعد لخوض التجربة خلف مقود مركبة تويوتا شاص مجهّزة للمنافسات الصحراوية.

وتحمل المشاركة طابعًا خاصًا للعنزي، الذي ينتقل من سنوات من الترحال واستكشاف الصحراء إلى خوض التحدي من داخل مسار الرالي، في تجربة تجمع بين شغفه بالصحراء وخبرته الإعلامية والميدانية.