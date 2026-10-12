صحيفة سبق

شارك المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة ومنسوبو المركز في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدًا أن المبادرة تجسد اهتمام القيادة بالإنسان وتعزز قيم العطاء والتكافل وفق مستهدفات رؤية 2030.

شارك معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، ومنسوبو المركز، في الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تعزيزاً للبعد الإنساني، وتجسيداً لقيم العطاء والتكافل في المجتمع.

وأعرب معاليه عقب تبرعه بالدم عن اعتزازه بالمشاركة في هذه الحملة الوطنية التي تحمل رسالة إنسانية نبيلة في إنقاذ الأرواح ودعم المرضى والمصابين، مشيراً إلى أن التبرع بالدم يُعدّ من أسمى صور العطاء التي تجسّد روح التعاون والتراحم بين أفراد المجتمع.

وأكّد الدكتور الربيعة أن مبادرة ولي العهد بإطلاق هذه الحملة تعكس اهتمام القيادة بالإنسان أولاً، وحرصها على تعزيز قيم التضامن، بما يرسّخ مكانة المملكة في العمل الإنساني، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع حيوي متكافل.

ودعا الدكتور عبدالله الربيعة جميع أفراد المجتمع، ولا سيما العاملين في مركز الملك سلمان للإغاثة، إلى المشاركة في التبرع بالدم، مؤكداً ما لهذه المشاركة من أثر بالغ في إنقاذ الأرواح وغرس ثقافة العطاء.