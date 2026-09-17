خالد السليمي

نفّذ مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بحائل الشيخ علي بن يحيى غزواني جولة ميدانية لمساجد محافظة الحائط، اليوم الخميس ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٨هـ، للوقوف على احتياجاتها من الصيانة والتأثيث، وبحث مع محافظ الحائط أوجه التعاون لخدمة المساجد وتعزيز البرامج الدعوية، كما كرّم عدداً من مراقبي المساجد المتميزين.

وقف مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، الشيخ علي بن يحيى غزواني، على احتياجات عدد من مساجد محافظة الحائط من الصيانة والتأثيث، وذلك خلال جولة ميدانية شملت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة، اليوم الخميس 28 ربيع الأول 1448هـ.

وبحث غزواني مع محافظ الحائط أوجه التعاون لخدمة المساجد وتعزيز البرامج الدعوية، كما اطّلع خلال زيارته للإدارة على سير العمل، مؤكداً أهمية تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وربط المتابعة الميدانية بالاحتياجات الفعلية للمساجد.

وتوّجت الزيارة بتكريم عدد من مراقبي المساجد المتميزين بالمحافظة، تقديراً لجهودهم في المتابعة والعناية ببيوت الله، مشيداً بدورهم الفاعل في رفع كفاءة العمل الميداني.