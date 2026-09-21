صحيفة سبق

لقي طياران مصرعهما بعد تحطم مروحية إطفاء من طراز "سوبر بوما" بعد ظهر أمس، أثناء تنفيذ عمليات إسقاط مياه لمكافحة حريق غابات قرب متنزه يوسمايت الوطني في وسط ولاية كاليفورنيا. وكانت المروحية تستخدم حاوية مياه معلقة، وفتحت السلطات تحقيقاً في ملابسات الحادث.

لقي طياران مصرعهما إثر تحطم مروحيتهما بعد ظهر أمس، أثناء تنفيذ عمليات إسقاط مياه لمكافحة حريق غابات في متنزه يوسمايت الوطني بوسط ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح المتحدث باسم فريق إدارة الحوادث الفيدرالي المشرف على عمليات مكافحة الحرائق، بنجامين كوسيل، أن الطيارَين كانا الشخصَين الوحيدَين على متن الطائرة، مشيراً إلى أن مروحية «سوبر بوما» كانت تستخدم حاوية مياه معلقة للمساعدة في إخماد الحريق حين سقطت جنوب شرق بحيرة أوستراندر.

ولم تُكشف تفاصيل ملابسات الحادث حتى الآن، فيما يُتوقع أن تتولى كلٌّ من إدارة الطيران الفيدرالية ومجلس سلامة النقل الوطني التحقيق في الواقعة.