صحيفة سبق

يواصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم معسكره في جدة استعدادًا لمواجهة الكويت الأربعاء المقبل في افتتاح مبارياته بكأس الخليج 27، حيث أجرى حصة تدريبية تكتيكية تحت إشراف دونيس، وشهدت انتظام لاعبي الأهلي بعد مشاركتهم في كأس القارات، إضافة إلى انضمام اللاعب مختار علي.

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء الأحد استعداداته لمواجهة منتخب الكويت، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الخليج 27.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملاعب التدريب بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، تحت إشراف المدير الفني دونيس، إذ تركّزت في بدايتها على تمارين الاستحواذ على الكرة، أعقبها مران تكتيكي في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

وعلى صعيد متصل، انضم إلى معسكر الأخضر في جدة لاعبو النادي الأهلي بعد فراغهم من المشاركة مع ناديهم في بطولة كأس القارات FIFA، إلى جانب اللاعب مختار علي، وشهدت الحصة التدريبية مشاركة هؤلاء اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباراة ناديهم يوم السبت، في حين خصّص الجهاز الفني تمارين استرجاعية للاعبين الذين أدّوا دوراً أساسياً في تلك المباراة.

ويواصل الأخضر مساء الإثنين استعداداته بحصة تدريبية مغلقة على ملاعب التدريب في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.