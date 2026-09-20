صحيفة سبق

أصيب ٣ فلسطينيين بينهم طفلان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملية إطلاق نار استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اليوم. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى ٧٣,٩١٠ شهداء و١٧٤,٩٣٥ مصابًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات كاملة، مع استمرار انتشال جثامين الشهداء م…

أصيب ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في عملية إطلاق نار استهدفت مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,910 شهداء و174,935 مصابًا بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع، بعد عامين من العدوان.