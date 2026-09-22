صحيفة سبق

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، بمشاركة أكثر من ٢٧٠ ألف طالب وطالبة في أكثر من ١٧٠٠ مدرسة، عبر أكثر من ١٢٠ برنامجًا ونشاطًا وطنيًّا وفنيًّا وتثقيفيًّا. وتهدف الفعاليات، التي تستمر حتى ٢٩ سبتمبر، إلى تعزيز الهوية الوطنية وترس…

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فعالياتها للاحتفاء باليوم الوطني السعودي تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، بمشاركة أكثر من (270) ألف طالب وطالبة في أكثر من (1700) مدرسة للبنين والبنات.

وتتضمن الفعاليات التي تستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، أكثر من (120) برنامجًا ونشاطًا تنفذها المدارس والإدارة بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتشمل المسابقات الوطنية والمعارض الفنية والجداريات التعبيرية والأركان التي تستعرض تاريخ المملكة وإرثها الحضاري.

وتهدف البرامج إلى تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء لدى الطلبة، واستحضار مسيرة توحيد المملكة وبنائها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله-، وما تشهده من نهضة وتنمية في ظل القيادة الرشيدة.

وأعدّت الإدارة خطة اتصالية للمناسبة تشمل إنتاج أفلام ومقاطع مرئية ومواد إعلامية، إلى جانب تغطيات توثق مشاركة المدارس والطلبة والمعلمين والمعلمات وأولياء الأمور.