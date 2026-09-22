صحيفة سبق

شهدت منافسات دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 تألقاً سعودياً لافتاً؛ حيث تأهل نايف الفالح إلى نصف نهائي غران توريزمو 7، وبلغ أمجد القرني وعبدالعزيز الجهني ربع نهائي إي فوتبول، فيما حطم السباح رامي الرحموني الرقم القياسي الوطني لسباق 1500م حرة، مع استمرار مشاركة منتخبات وأفراد سعوديين في عدة ألعاب.

تأهل لاعب فريق السعودية للرياضات الإلكترونية نايف الفالح إلى نصف نهائي مسابقة لعبة «غران توريزمو 7»، المقرر إقامته عند التاسعة من صباح الأربعاء، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية العشرين «ناغويا 2026».

وجاء تأهل الفالح بعد إكماله سباق الوقت بزمن 2.11.784 دقيقة محتلاً المركز الثاني، وذلك بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ونائب رئيس الوفد السعودي، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ورئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.

وفي مسابقة «إي فوتبول»، تأهل الثنائي أمجد القرني وعبدالعزيز الجهني إلى ربع النهائي المقرر عند التاسعة من صباح الأربعاء، وذلك بعد تغلبهما في دور المجموعات على قطر وكوريا الجنوبية بثنائية نظيفة، فيما خسرا أمام إيران بالنتيجة ذاتها.

كما يتواجد عند الواحدة من ظهر الأربعاء كلٌّ من بدر العمير في مسابقة «كينغ أوف فايتر 15»، وأسامة الحجيلي في «ستريت فايتر 6»، وشامان الزعاقي في «تيكن 8».

بن جلوي يشهد اجتماع الأنوكا

شهد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية «الأنوكا»، الذي عُقد بمدينة ناغويا على هامش دورة الألعاب الآسيوية العشرين. والتقى سموه برئيس الأنوكا مصطفى براف، وناقشا سبل تعزيز التعاون الرياضي بين المملكة العربية السعودية والأنوكا.

الرحموني يحطم الرقم القياسي الوطني في السباحة

واصلت السباحة السعودية تألقها في الدورة الآسيوية، إذ حطّم السباح رامي الرحموني الرقم القياسي الوطني لسباق 1500م حرة يوم الثلاثاء. وحلّ الرحموني البالغ من العمر 17 عاماً في المركز الرابع في الترتيب العام بزمن 14.55.32 دقيقة، متجاوزاً الرقم الوطني السابق البالغ 16.32.64 دقيقة.

الأخضر يلاقي أوزبكستان في ربع نهائي كرة القدم

يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 21 عاماً نظيره الأوزبكي عند الثامنة من صباح الجمعة المقبل بتوقيت المملكة، في دور ربع النهائي بملعب بالوما ميزوهو في ناغويا. وكان الأخضر قد خسر لقاءه الأخير في منافسات المجموعة الرابعة أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 0-2، قبل أن يضمن تأهله إثر فوزه على قطر بثنائية نظيفة الجمعة الماضية.

ثلاثي الرماية يسعى لنهائي السكيت

اختتم ثلاثي فريق السعودية للرماية، الأمير سعود بن الحسن وسعيد المطيري وفهد الحربي، منافسات اليوم الثاني من أصل ثلاثة أيام لمسابقة السكيت للفردي والفرق. وجمع الأمير سعود 90 طبقاً محتلاً المركز 25، فيما جمع المطيري 88 طبقاً والمركز 31، والحربي 83 طبقاً والمركز 41. ويسعى الثلاثة للتأهل إلى النهائي خلال الجولة الثالثة والأخيرة عند الحادية عشرة من صباح الأربعاء.

المطيري والعبيد يفتتحان مشاركة المبارزة

يفتتح فريق السعودية للمبارزة مشاركته في الدورة الآسيوية عند الحادية عشرة والنصف من صباح الأربعاء في صالة «سكاي إكسبو» بناغويا، ويمثله عادل المطيري وفياض العبيد في منافسات فردي السايبر، التي تنطلق بدور المجموعات وتختتم بالنهائي عند السادسة مساءً.

مجرشي يدشن مشاركة الملاكمة

يخوض لاعب فريق السعودية للملاكمة زياد مجرشي أولى مبارياته في الدورة الآسيوية عند الثانية عشرة من ظهر الأربعاء، بمواجهة نظيره من هونغ كونغ ضمن دور الـ32 لوزن 60 كجم.

آل نصفان يعيد الإسكواش السعودي إلى الألعاب الآسيوية

يسجل لاعب فريق السعودية للإسكواش محمد آل نصفان الظهور التاريخي الثاني للإسكواش السعودي في دورات الألعاب الآسيوية، بمشاركته في منافسات الأربعاء ضمن «آسياد ناغويا 2026». ويُعدّ آل نصفان أصغر لاعب في المسابقة بعمر 18 عاماً، إذ يلاقي نظيره الصيني بينغ لين تشو في دور الـ32 بنظام خروج المغلوب عند الثالثة والنصف عصراً في «ناغويا آرينا». وتجدر الإشارة إلى أن أول مشاركة للإسكواش السعودي في الألعاب الآسيوية كانت في نسخة غوانزو 2010.

سفياني وجود يختتمان مشاركة الكاراتيه

يختتم الثنائي سند سفياني وجود مياجان مشاركة فريق السعودية للكاراتيه في الدورة الآسيوية بمنافسات الكوميتيه يوم الأربعاء. وتلاقي جود عند الثانية عشرة ظهراً نظيرتها من منغوليا في فئة 50 كجم، فيما يواجه سفياني نظيره من تايلاند عند الواحدة والنصف في فئة 84 كجم.