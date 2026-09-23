عمر عريبي

رفع عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد مدخلي التهاني لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ96، مشيدًا بمسيرة التوحيد والبناء، وإنجازات المملكة المتتابعة، ودور رؤية 2030 في تعزيز التنمية ومكانة السعودية عالميًا.

رفع عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور عاصم بن محمد مدخلي، أصدق التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السادس والتسعين للمملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور مدخلي: «في مثل هذا اليوم المجيد، نستلهم ملاحم الوفاء الخالد للوطن الغالي، ونستحضر مسيرة التوحيد والبناء التي أرسى دعائمها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، ورجاله الأوفياء الذين ضربوا أصدق النماذج في حب الوطن والتضحية من أجله».

وأضاف: «توحدت القلوب في وطننا الغالي، واجتمع أبناء هذه البلاد من شمالها إلى جنوبها، ومن شرقها إلى غربها، تحت راية التوحيد، في دولة تفخر بمنجزاتها ومكانتها، وتستمد نهجها من الشريعة الإسلامية، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجاً حاضراً على مستوى العالم».

وأشار مدخلي إلى أن المملكة حققت خلال العقود الماضية إنجازات متتابعة في المجالات الدينية والتشريعية والحضارية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية والتقنية والتنموية والإنسانية، مؤكداً أن رؤية 2030 عززت مسيرة التنمية، وركّزت على بناء الإنسان وتنمية المكان، بما يواكب تطلعات القيادة ويعزز حضور المملكة ومكانتها عالمياً.

وأكد الدكتور مدخلي فخره واعتزازه بالملك سلمان وولي عهده لدورهما في قيادة مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، مشيداً بالجنود ورجال الأمن الذين يواصلون أداء واجبهم في حماية الوطن ومقدراته.

وختم تصريحه بالقول: «إن حب الوطن قيمة عظيمة ورسالة وفاء ملهمة، تستلزم المساهمة الفاعلة في حفظه، والمشاركة في استدامة تنميته، والإخلاص لقيادته، واستشعار عظمة الراية التي تحمل شعار التوحيد»، داعياً الله أن يحفظ الوطن وقيادته الرشيدة، ويديم على المملكة أمنها وعزها وازدهارها.