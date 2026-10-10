صحيفة سبق

يُعرّف المعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث» زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 بالفنون التقليدية السعودية، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها ضمن المعرض المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم، ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.

يُعرّف المعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث» زوار معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 بالفنون التقليدية السعودية، من خلال مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي يقدمها ضمن المعرض المقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بمَلهم، ويستمر حتى 10 أكتوبر الجاري.

وتتضمن الورش المقدمة تجربتين في عدد من الحرف التقليدية؛ الأولى بعنوان «صناعة ميدالية برقع الصقر»، وأقيمت خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، فيما تحمل الثانية عنوان «صناعة السبح»، وتُقام خلال الفترة من 6 إلى 10 أكتوبر، إذ يتعرّف المشاركون من خلالهما على الأدوات والتقنيات المستخدمة في هاتين الحرفتين، وصولًا إلى تنفيذ قطعهم الخاصة بأنفسهم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن حرص معهد «وِرث» على الحضور في المعارض والفعاليات النوعية التي تستقطب المهتمين بالتراث والحرف السعودية، بما يسهم في تعزيز التفاعل المباشر مع الفنون التقليدية وتقريبها من الجمهور.

وبدأ المعهد الملكي للفنون التقليدية «وِرث» منذ عام 2021م رحلته بوصفه صرحًا ثقافيًا نوعيًا لتأهيل الكوادر الوطنية الشغوفة بتعلّم الفنون التقليدية وممارستها، وفق إستراتيجية ترتكز على تمكين قطاع الحرف والفنون ودعمه وتطويره، بما يسهم في استدامة الإرث الثقافي الوطني والمحافظة عليه.