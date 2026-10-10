صحيفة سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقتي الباحة وجازان اليوم، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، وتشمل التنبيهات عدداً من المحافظات، وتستمر الحالات حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً من هطول أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية.

وأوضح المركز أن التنبيه يشمل محافظات المخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة، والأجزاء المجاورة لها، مشيراً إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي سياق متصل، نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة على مدينة الباحة ومحافظات بلجرشي، والمندق، وبني حسن، والقرى، والعقيق، والأجزاء المجاورة لها، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وجريان للسيول، وتساقط البرد، وصواعق رعدية، على أن تستمر هذه الحالة هي الأخرى حتى الساعة التاسعة مساءً.

وعلى صعيد منطقة جازان، نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وتشمل الحالة في منطقة جازان مدينة جيزان ومحافظات الحرث، والدائر (بني مالك)، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة، وأبو عريش، وضمد، وصبيا، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، وتمتد حتى الساعة التاسعة مساءً.