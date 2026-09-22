صحيفة سبق

أعلن المدير الفني للمنتخب الكويتي هيليو سوزا جاهزية فريقه لمواجهة المنتخب السعودي غدًا في افتتاح كأس الخليج العربي "خليجي الديار العربية 27" بجدة، مؤكدًا نجاح المعسكر الإعدادي، ومشيدًا بالتنظيم وحفاوة الاستقبال، فيما عبّر فهد الهاجري عن حماس اللاعبين للمنافسة وتحقيق تطلعات الجماهير.

أكد المدير الفني للمنتخب الكويتي الأول لكرة القدم هيليو سوزا جاهزية فريقه التامة لخوض مواجهة المنتخب السعودي غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم «خليجي الديار العربية 27».

وأوضح سوزا خلال المؤتمر الصحفي الاستباقي للمباراة أن المنتخب أنهى استعداداته للبطولة بصورة جيدة، مشيراً إلى أن المعسكر الإعدادي الذي انطلق في السابع من سبتمبر الماضي تضمّن برامج فنية متنوعة ومباريات تحضيرية أسهمت في رفع جاهزية اللاعبين.

وأشاد المدرب البرتغالي بالأجواء التنظيمية والإمكانات المتاحة في جدة، مثمّناً حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، فضلاً عن جودة ملاعب التدريب والمرافق المخصصة للمنتخبات المشاركة.

وأشار سوزا إلى أن المنتخب الكويتي يسير وفق مشروع فني طموح يهدف إلى تطوير الأداء وبناء فريق قادر على المنافسة مستقبلاً، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل يومياً على الارتقاء بمستوى اللاعبين وتطبيق أفكار تكتيكية تعزز حضور المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها كأس آسيا.

من جانبه، أكد لاعب المنتخب الكويتي فهد الهاجري جاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة في البطولة، مُبدياً حماساً واضحاً لتحقيق تطلعات الجماهير الكويتية. وأعرب الهاجري عن شكره للمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال منذ وصول البعثة إلى جدة، متطلعاً إلى تقديم مستويات مميزة في بطولة وصفها بأنها «ستكون استثنائية على جميع الأصعدة»، مؤكداً عزم المنتخب على المنافسة وتقديم أفضل ما لديه طوال مشواره في البطولة.