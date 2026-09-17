خالد السليمي

أعلنت جامعة حائل، بتوجيه من رئيسها الدكتور بدر الحربي، تقديم موعد صرف مكافأة شهر سبتمبر للطلاب والطالبات إلى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96؛ للتخفيف من الأعباء المالية وتمكينهم من مشاركة أسرهم الاحتفاء. كما أطلقت مسابقة وطنية بستة مجالات إبداعية مع جوائز مالية قيّمة…

أعلنت جامعة حائل تقديم موعد صرف مكافأة شهر سبتمبر للطلاب والطالبات إلى يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026م، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، وذلك بتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور بدر الحربي؛ بما يُخفف الأعباء المالية عن الطلبة، ويتيح لهم مشاركة أسرهم فرحة يوم الوطن والاحتفاء بهذه المناسبة الغالية.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجامعة ممثلةً بعمادة شؤون الطلاب عن إطلاق مسابقة اليوم الوطني السعودي الـ96، لإتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للتعبير عن مشاعر الفخر والانتماء للوطن من خلال إبداعاتهم في ستة مجالات، تشمل: الشعر الفصيح والنبطي، والفيلم القصير، ومنشورات منصة X، والإنفوجرافيك، والمقال، والصورة أو اللوحة الفنية.

وخصصت الجامعة جوائز مالية قيّمة للفائز في كل مجال، على أن تُعرض جميع المشاركات على لجنة مختصة لتقييمها واختيار الفائزين، متخذةً من عبارة «شارك بإبداعك.. واجعل من موهبتك صوتاً يعبّر عن عزّ الوطن» شعاراً للمسابقة.